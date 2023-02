Unter ihnen finden bis zu 300 Autos Schutz vor Hagelschäden. Rund 100 Stellplätze sind für den eigenen Ersatzfahrzeug-Fuhrpark reserviert, weitere 200 für Kundenfahrzeuge. Wolfgang Weinberger, Geschäftsleiter MO‘ Drive: „Im Großraum Wien sind Stellplätze mit Hagelschutz Mangelware.

Mit der Investition in den Hagelschutz stellen wir sicher, dass unsere Ersatzfahrzeuge auch heftige Unwetter unbeschadet überstehen, damit wir unseren Kunden auch danach nahtlose Mobilität in einwandfreien Autos bieten können, wenn deren Autos zur Behebung von Hagelschäden in die Werkstatt müssen. Unser Angebot richtet sich darüber hinaus an Fuhrparkbetreiber, die für zwischengelagerte Fahrzeuge geschützte Stellplätze benötigen."