Den Sieg in der Kategorie Gebrauchtwagen ging an Peter Pichler, Geschäftsführer bei O. ST. Auto Pichler. In der Kategorie Neuwagen machte Thomas Preinfalk vom Autohaus Eder – Hans Eder das Rennen. Überzeugen konnte auch Christoph Hauthaler von der Hauthaler Vertriebs GmbH mit den meisten Stimmen in der Kategorie Motorrad. In der Kategorie Kooperationen stach Maria Gaberszik von der Autohaus Gaberszik GmbH positiv hervor. Wolfgang Reiter jun., tätig bei der Auto Reiter GmbH, sicherte sich den ersten Platz in der Kategorie Kundenloyalität.