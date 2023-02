Der Kompakt-SUV T-Roc hat sich im A0-Segment zu einem sehr gefragten Produkt des VW-Konzerns entwickelt und wartet mit neukonfigurierten Individualisierungsmöglichkeiten bei den Kunden auf – darunter die Ausstattungslinien Life, Style und R-Line. Bei einem Fahrtest durch das Tullnerbecken und kurvigen Ausläufer des Wienerwaldes konnte der T-Roc mit Life-, Style-Paket beziehungsweise im R-Line-Gewand einem Fahrtest unterzogen werden. Überaus spritzig gab sich das Fahrverhalten des Dreizylinder Cabriots mit 1,0-Liter-TSI-Motor, 6-Gang-Handschaltung und 81 kW (110 PS) auf der Serpentinenstraße zur Dopplerhütte. Bei offenem Verdeck ließen sich die ersten frühlingshaften Sonnenstunden dieses Jahres genießen, ein Cabrio hat auch seine Vorzüge. Das Leistungsportfolio umfasst neben dem 1,0-Liter-TSI-Motor mit 81 kW (110 PS) auch eine stärkere 1,5-Liter-TSI-Variante mit 110 kW (150 PS).

Alternativ gibt den T-Roc mit Allradantrieb (4Motion), der vor allem in Westösterreich gefragt ist. Der 4x4 lässt sich mit einem 2,0-Liter-TSI verbinden und leistet dann 140 kW (190 PS). Die sportliche Optik des Ausstattungspakets R-Line lud zu einer weiteren Fahrt. Der 2,0-Liter-TDI-Vierzylinder mit 110 kW (150 PS) präsentierte sich durchwegs als Vernunftstier: das Thema des Kraftstoffsparens steht beim T-Roc weit oben auf der Agenda. Die Dieselaggregate werden als 2,0-Liter-TDI-Vierzylinder mit 85 kW (116 PS) beziehungsweise 110 kW (150 PS) angeboten. Das obere Ende in Sachen Sportlichkeit bildet der T-Roc R mit 221 kW (301 PS). Eine neue Generation an Multifunktionslenkrädern gestaltet das Fahrerlebnis komfortabel. Bei der Bedienbarkeit spart VW herkömmliche Tasten und Regler ein und setzt auf digitale Touch-Elemente wie Slides. Darüber hinaus lässt sich der T-Roc mit weiteren optischen Features aufwerten – zum Beispiel dem Designpaket „Black Style“.