ChipsAway Österreich zählt zu den führenden vertragsfreien Werkstattketten im Land und ist auf die schnelle, kosteneffiziente und nachhaltige Reparatur von Lack-, Unfallschäden und Dellen spezialisiert. Das Franchiseunternehmen wird von der Familie Ayasch geführt und ist seit über 20 Jahren erfolgreich am österreichischen Markt aktiv.

Derzeit betreibt ChipsAway 28 Standorte – zuletzt wurde ein neuer Betrieb im dritten Wiener Gemeindebezirk eröffnet.

„Mit Robert Dörr holen wir einen erfahrenen Branchenprofi an Bord“, so Clemens Ayasch, Managing Director von ChipsAway. „Er wird eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Entwicklung und Professionalisierung unseres wachsenden Netzwerks einnehmen.“