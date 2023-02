Nicht nur den Endkunden bieten die Handelsketten e-mobile Lademöglichkeiten an, das Hauptquartier der Rewe Group Österreich in Wiener Neudorf hat beispielsweise über 70 Ladepunkte für die eigene Unternehmensflotte mit Smatrics errichtet. Auch Metro wird an den meisten Standorten Ladepunkte für die eigene Flotte anbieten und plant den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur für LKWs. „Wir hoffen, dass mehr große Handelsunternehmen erkennen: E-Mobilität ist nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit eine absolute Notwendigkeit, sondern auch eine große Chance für Retailer, Umweltbewusstsein mehr und mehr in Unternehmen zu implementieren“, sagt Xavier Plotitza, CEO Metro Österreich. Neben Rewe, Metro und Bauhaus setzen auch weitere zahlreiche Standortpartner auf die Errichtung von öffentlicher Schnellladeinfrastruktur und für die eigene Flotte auf Ladelösungen von Samtrics.



Auch politisch wird das Thema Elektromobilität stark vorangetrieben – einerseits durch Förderungen und steuerliche Anreize seitens der Bundesregierung, andererseits besteht Handlungsbedarf durch EU-Vorgaben (EPBD) zur Emissionsbegrenzung. So müssen Retailer mit größeren Parkplätzen ihren Kunden zukünftig mindestens einen Ladepunkt zur Verfügung stellen.