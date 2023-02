Mit dem neuen Namen „Qstomize“ rückt Renault Tech seine Kernkompetenz in den Fokus: Seit Januar 2021 ist die Firma für die individuelle Anpassung von Fahrzeugen der Renault Group zuständig. Neben dem Umbau von Pkw zu individuellen Firmenwagen, Fahrschulwagen oder limitierten Editionen passt Qstomize vor allem Nutzfahrzeuge an spezielle Kundenanforderungen und Aufgaben an. Die Spezialisten individualisieren außerdem ganze Firmenflotten entsprechend der Kundenwünsche. Auch das Optimieren von Fahrzeugen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zählt zum Angebot von Qstomize.



Qstomize plant, sein Portfolio künftig um komplexere Umrüstungen zu erweitern. Die Umbauwerkstätten sollen direkt in den Renault Werken angesiedelt werden, um Transportkosten und Lieferwege zu reduzieren. Umbauten, wie zum Beispiel ein Renault Kangoo mit Plattformfahrgestell oder mobile Werkstattfahrzeuge, die den Qualitätsstandards der Renault Gruppe entsprechen, werden in Kürze durch weitere ergänzt und in den Produktkatalog aufgenommen. Die Bestellung der Fahrzeuge ist dann direkt über das Vertriebsnetz der Marken möglich.



Bis 2035 will Qstomize seine Produktion auf 30.000 Umbauten pro Jahr verdoppeln. Neben Werkstätten in Frankreich, Spanien, Slowenien, der Türkei, Marokko und Rumänien soll der Service in drei Jahren bereits in sechs weiteren Ländern verfügbar sein, um so die steigende Nachfrage nach individuellen Umbauten zu decken.