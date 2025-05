Möglicherweise würde man es bei einem kurzen Blick auf ihn nicht zwingend vermuten, aber der Renault 4 E-Tech Electric legte bei den ersten Testfahrten einen beeindruckenden Auftritt hin. Er überzeugte nämlich auf kurvigen Bergstraßen vor allem aufgrund seiner einwandfreien Straßenlage. Wohlgemerkt bei sehr ambitioniert genommenen Kurven. Also ein heißer Feger mit einem unschuldigen Augenaufschlag. Denn er wirkt beim Betrachten unschuldig aber nicht langweilig, brav aber nicht bieder. Eine perfekte Mischung, die mit Sicherheit für hohe Sympathiewerte sorgen wird. Aber zurück zur Leistung. Renault schickt ihn mit zwei Akkugrößen sowie zwei Leistungsstufen auf die Straße. Als da wären eine 40 bzw. eine 52 kWh Batterie mit 120 bzw. 150 PS. Die Reichweite wird mit bis zu 409 km prognostiziert, womit wir schon beim Laden wären. Die 52 kWh Batterieversion bietet ein 100 kW-Gleichstromladegerät für den Anschluss an Schnellladestationen, dort kann in 30 Minuten von 15 auf 80 Prozent Strom „getankt“ werden. Stehen nur 11 kW AC-Lademöglichkeiten parat, benötigt das Prozedere vier Stunden und 6 Minuten von 15 auf 100 Prozent. Wichtig auch, der Neue kann bereits per Plug & Charge geladen werden und zwar über die My Renault App. Enthalten im Mobilize Charge Pass, der an über 800.000 öffentlichen Ladestationen in 25 Ländern funktioniert.