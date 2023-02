Angesichts steigender Spritpreise steigt auch das Interesse an vollelektrischen Gebrauchtwagen. Um 48 Prozent wuchs die Nachfrage nach gebrauchten Elektroautos im März zum Vormonat. Das Interesse an herkömmlichen Gebrauchtwagen hingegen sank im Vergleich zum Februar um elf Prozent. Das geht aus einer Erhebung des Onlineportals AutoScout24 hervor. Durchschnittlich kostete ein gebrauchtes E-Auto mit 40.655 Euro um 4,6 Prozent mehr als im Monat zuvor. Preissteigerungen gab es auch bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren: Vans und Kleinbusse verteuerten sich im Durchschnitt um 1,8 Prozent auf 21.935 Euro, Autos im Premiumsegment um 1,5 Prozent auf 60.348 Euro und SUVs und Geländewagen um 0,5 Prozent auf 32.727 Euro. Zu einer leichten Preissenkung gegenüber Februar kam es in der Kompaktklasse, die mit durchschnittlich 19.510 Euro zu Buche schlug. Beim Blick auf die Preisentwicklung in den Alterssegmenten stehen die Zeichen weiterhin auf Verteuerung.

Für Autos, die zwischen 1 bis 3 Jahre alt sind, müssen Verbraucher im März tiefer in die Tasche greifen: Um 2,1 Prozent steigen die Preise in dieser Alterskategorie auf 36.111 Euro. Autos zwischen 5 bis 10 Jahren (20.193 Euro) wurden ebenfalls um zwei Prozent teurer. Die größte Preissteigerung in den Alterssegmenten verzeichnen erneut Oldtimer (27.029 Euro) mit einem Plus von 6,3 Prozent, während Youngtimer im März um durchschnittlich 8.444 Euro (-6,3 Prozent) zu haben sind. Die Berechnungen basieren auf Daten von rund 100.000 Inseraten aus den beiden Österreich-Portalen von AutoScout24. (apa/red)