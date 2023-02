Mit dem Pfingstwochenende treten dieses Jahr zum ersten Mal die Abfahrtssperren auf der A 10 Tauernautobahn im Land Salzburg in Kraft. Fahrzeuge ohne Reiseziel in Österreich beziehungsweise im Land Salzburg dürfen zwischen 6 und 22 Uhr nicht von der Autobahn abfahren. Das Verbot gilt von Freitag bis einschließlich Montag. Betroffen ist auch die Abfahrt Altenmarkt auf die B320 Ennstal StraßeFahrverbote auf Landesstraßen in Tirol, Lkw-Dosierung bei Kufstein.

Für die Bezirke Innsbruck, Innsbruck Land, Kufstein und Reutte gelten auf mehreren Landesstraßen Fahrverbote für Durchreisende ab dem Pfingstwochenende. Diese Fahrverbote betreffen alle Fahrzeuge, auch Motorräder. Darüber hinaus wird am Freitag und Samstag der Lkw-Verkehr Richtung Italien an der Grenze Kufstein dosiert. Ebenfalls wird der Verkehr an den Tagen nach Pfingsten (Dienstag, 7. Juni bis Donnertag, 9.Juni) dosiert.