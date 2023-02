Ein anschauliches Beispiel ist das von Anna Sauer (Name geändert). Die IT-Programmiererin lebt in Oberösterreich und arbeitet seit 25 Jahren für ein produzierendes Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Vor der Pandemie fuhr sie täglich 100 Kilometer an ihren Arbeitsplatz hin und retour, die letzten zwei Jahre arbeitete sie im Homeoffice in Österreich. Nun fordert ihr deutscher Dienstgeber sie auf, ab 1. Juli wieder täglich zum Sitz des Unternehmens nach Deutschland zu pendeln.