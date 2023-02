Das Carsharing-Angebot ÖBB Rail&Drive expandiert laufend weiter und ist mit dem Standort am ÖBB Bildungscampus in St. Pölten nun österreichweit an 42 Standorten in 35 Städten vertreten. Derzeit sind 16.000 Kunden bei ÖBB Rail&Drive registriert. Sie können aus insgesamt rund 400 Fahrzeugen wählen. In Niederösterreich ist der ÖBB Bildungscampus der zehnte Rail&Drive-Standort, nach Amstetten, Korneuburg, Krems, Mistelbach, Wiener Neustadt, Tulln, Tullnerfeld und Waidhofen an der Ybbs.