Zum Jahresbeginn 2023 gibt es teils deutliche Preiserhöhungen bei den Autobahn-Vignetten in Österreichs Nachbarländern. In Ungarn verteuert sich die Monatsvignette für Pkw um 70 Prozent auf 8.900 Forint (ca. 21 Euro), die Wochenvignette kostet nun 5.500 Forint (ca. 13 Euro). Das ist eine Verteuerung um 44 Prozent. Vergleichsweise moderat fällt die Preiserhöhung um fünf Prozent für die Jahresvignette aus, die nun 49.190 Forint (119 Euro) kostet. Zudem ist der Wechselkurs von Euro zu Forint aktuell sehr günstig: Bekam man im Februar 2022 für einen Euro „nur“ 355 Forint, so waren es im Dezember über 400.

Preiserhöhungen von rund 20 Prozent gibt es bei der Autobahnmaut auch in der Slowakei: Dort verteuert sich die Zehn-Tages-Vignette von zehn auf zwölf Euro, die Monatsvignette von 14 auf 17 Euro und die Jahresvignette von 50 auf 60 Euro.

In der Schweiz wird im Laufe des Jahres 2023 eine elektronische Vignette eingeführt. Ähnlich zu Österreich ist ein Parallel-Betrieb geplant – sowohl Klebe- als auch E-Vignette stehen dann zur Verfügung, berichtet der ÖAMTC.