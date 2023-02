Großhandel:

Mit 319.900 im Geschäftsjahr 2021 abgesetzten Neuwagen konnte die Porsche Holding Salzburg im Großhandel trotz anhaltender Produktions- und Lieferengpässe das Vorjahresergebnis um 8,3% übertreffen. Dabei zeigten fast alle 21 Märkte, in denen die Porsche Holding als Importeur tätig ist, eine robuste, zum Teil sogar steigende Performance. Vor allem die neuen Märkte – Portugal (+70%), Kolumbien (+60%) und Chile (+98%) – haben hier wesentlich zum Wachstum beigetragen. Die Zahl der im Großhandel beschäftigten Mitarbeiter blieb mit 3.775 auf konstantem Niveau, der Großhandels-Umsatz stieg hingegen um 16,1% auf 8,99 Milliarden Euro.

Einzelhandel:

Im Geschäftsjahr 2021 konnten im Einzelhandel in 26 Ländern trotz angespannter Liefersituation und herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt 344.200 Neuwagen (-1,2%) an Kunden ausgeliefert werden. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich um 3,9% auf 27.900, der Umsatz 2021 wuchs auf 17,27 Milliarden Euro (+11%) an.

Gebrauchtwagen:

Die Porsche Holding Salzburg setzte 2021 in Summe 213.100 Gebrauchtwagen ab und blieb damit leicht hinter dem Vorjahr zurück (-3%). Die Kundennachfrage hätte ein viel besseres Ergebnis zugelassen, jedoch haben die Produktions- und Lieferengpässe bei Neuwagen zu einem Ausweichen auf den Gebrauchtwagenmarkt sowie zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit an Vorführ- und Jungwagen geführt und auch hier das Angebot ausgedünnt.

Porschebank:

Im Geschäftsjahr 2021 konnte die Porsche Bank Gruppe, die in 15 Ländern im Finanzierungs-, Versicherungs- und Wartungsvertragsgeschäft aktiv ist, ihre führende Position als Mobilitäts-Finanzdienstleister ausbauen. Mit rund zwei Millionen Verträgen (1.960.220) im Bestand (+3,2% gegenüber 2020) konnte ein neuer Rekord eingefahren werden. Fast jedes zweite in diesen Ländern von der Porsche Holding Salzburg ausgelieferte Konzernfahrzeug wurde von der Porsche Bank Gruppe finanziert. In Österreich sowie den Auslandmärkten sind 1.450 Mitarbeiter beschäftigt. Die Bilanzsumme der gesamten Porsche Bank Gruppe betrugt im Geschäftsjahr 2021 rund 7,7 Milliarden Euro.



Die Kennzahlen der PHS für das Jahr 2021