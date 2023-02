Weltweit wurden 651.970 neue Verträge in den Bereichen Finanzierung (140.271), Versicherung (475.904) und Wartung (35.795) abgeschlossen. Und auch in Österreich passt die Entwicklung der Porsche Bank. Sie konnte 2021 knapp 57.000 neue Finanzierungsverträge (47.564 Leasing- und 9.378 Kreditverträge) hinzugewinnen. Damit zählt sie hierzulande insgesamt knapp 230.000 Finanzierungsverträge im Bestand. Etwa 45 % aller Neuwagen, die der Volkswagen Konzern in Österreich ausgeliefert hat, wurden über die Porsche Bank finanziert. Zudem gewann die Porsche Bank die internationale Ausschreibung der Bundesbeschaffung GmbH. Diese beinhaltet zum einen die Ausschreibung der Bundeskunden in Höhe von 150 Millionen Euro, zum anderen einen neuen Rahmenvertrag für den Fuhrpark der österreichischen Polizei, welcher 590 Millionen Euro umfasst und mindestens zehn Jahre laufen wird. Hannes Maurer, CEO der Porsche Bank AG, freut sich über die Fortsetzung der langjährigen Zusammenarbeit: „Für uns ist es eine Auszeichnung, dass die österreichische Polizei weiterhin mit den Fahrzeugen des Volkswagen Konzerns unterwegs ist und auch in Zukunft auf die Qualität und Expertise des Porsche Bank Flottenmanagements vertraut.“