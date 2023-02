Polestar verfolgt ein rein digitales Vertriebsmodell, verbindet aber gleichzeitig die Vorzüge des Online-Handels mit einem intensiven, physischen Markenerlebnis, das auch die neue Polestar Temporary Destination in Innsbruck bietet. Hier können sich Interessierte durch kommissionsfreie Polestar Spezialisten ohne Verkaufsdruck beraten lassen und den vollelektrischen Polestar 2 erleben und Probe fahren: Ob als Long Range Dual Motor mit 300 kW (408 PS) und Allradantrieb, als Long Range Single Motor mit 170 kW (231 PS) und bis zu 540 km Reichweite (WLTP) oder als Einstiegsvariante Standard Range Single Motor mit 165 kW (224 PS) bietet Polestar für jeden Fahrertyp die passende Variante.

"Tirol und auch Vorarlberg sind ein wichtiger Markt für Polestar, denn Elektromobilität erfreut sich auch im Westen Österreichs wachsender Beliebtheit. Umso wichtiger ist es für uns, mit der Polestar Temporary Destination in Innsbruck unserer Marke einen repräsentativen Standort zu geben. Wir freuen uns, mit dem Autopark Innsbruck einen starken Partner an unserer Seite zu haben", so Thomas Hörmann, Geschäftsführer von Polestar Österreich. "Wir sind zwar eine digitale Marke, doch ein Fahrzeug wie den Polestar 2 muss man selbst erleben. Mit dem Ausbau unseres Testfahrtangebots bieten wir die Möglichkeit dazu nun auch in Innsbruck".

Polestar Innsbruck ist für eine Dauer von 12 bis 18 Monaten geplant und geöffnet von Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr. Polestar Spezialisten stehen vor Ort für Fragen und die Koordination von Testfahrten zur Verfügung und sind auch beim digitalen Bestellprozess behilflich. "Autopark steht für Sportlichkeit und Dynamik. Polestar ist eine Elektro Performance Automarke, ich würde sagen, das passt zu 100%. Wir sind stolz, unser Markenportfolio mit Polestar erweitern zu können und freuen uns auf eine neue automobile Zukunft", so Michael Mayr, Geschäftsführer Autopark GmbH. (aü)