Mit der Eröffnung des Polestar Space in der Wiener Innenstadt im Herbst 2021 ist Polestar offiziell in Österreich angekommen. Seither expandiert die schwedische Premium Elektro Performance Automarke in Österreich und treibt den Wandel hin zu elektrischer Mobilität voran. Ergänzend zum Schauraum in der Wallnerstraße 5, 1010 Wien, bietet nun eine Polestar Temporary Destination in Wiener Neudorf bei Grünzweig Automobile die Möglichkeit, Polestar zu erleben. Damit gehen Polestar und Grünzweig den nächsten Schritt in ihrer Zusammenarbeit und erweitern die bisherige Partnerschaft als Polestar Servicepunkt und Handover Center um eine eigene Polestar Einzelhandelsumgebung.



"Ein Auto wie den Polestar 2 muss man selbst erleben. Umso wichtiger ist es, Interessierten nahegelegene Möglichkeiten für Probefahrten zu bieten – idealerweise an Standorten, die gut erreichbar sind und so einen ebenso einfachen wie interaktiven Zugang zur Marke eröffnen“, so Thomas Hörmann, Geschäftsführer Polestar Österreich. "Die neue Polestar Temporary Destination in Wiener Neudorf am Gelände unseres Partners Grünzweig ist strategisch günstig in einem Top-Gewerbegebiet gelegen und wir freuen uns, unseren Fußabdruck nun auch in Niederösterreich zu vergrößern."