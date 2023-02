2020 ins Leben gerufen und jährlich stattfinden sollend, lädt der Polestar-Design-Contest professionelle Designerinnen und Designer sowie Design-Studierende ein, spannende Visionen von künftigen Polestar-Konzepten zu entwerfen. Die Entwürfe müssen nicht zwangsläufig ein Auto sein, aber sie sollten den Geist von Polestar verkörpern. Das Besondere dieses Wettbewerbs ist, dass das Polestar-Design-Team die in die engere Wahl gekommenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönlich coachen wird und ein Team die Finalisten bei der digitalen Modellierung ihrer Entwürfe unterstützt. In diesem Jahr plant Polestar, die Gewinnerprojekte als Modell im Maßstab 1:1 zu produzieren und auf dem Polestar-Stand der Auto Shanghai im April 2023 zu präsentieren.



Der Polestar-Design-Contest hat seit Beginn eine Vielzahl an Fahrzeugen und innovativen Konzepten präsentiert, die von Studierenden und Profi-Designschaffenden auf der ganzen Welt eingereicht wurden. Zu den bahnbrechenden Entwürfen gehörten bisher ein Auto, das die lokale Umweltverschmutzung mit bordeigenen und von außen sichtbaren Luftfiltern bekämpft, ein Luftschiff mit Elektro- und Heliumantrieb, prothetische Sprungbrettflügel als Gehhilfe und eine Luxusyacht, die die minimalistische Designtonalität von Polestar widerspiegelt. – Man sieht also: Alles ist offen.



Juan Pablo Bernal, Interior Design Manager bei Polestar, der den Polestar Design Contest ins Leben gerufen hat und Kurator der Instagram-Seite @polestardesigncommunity ist, ergänzt: „Ich glaube, dass das diesjährige Thema die Fantasie der Design-Community anregen wird, die äußerst kreativ auf unsere früheren Design Wettbewerb reagiert hat. Ich war wirklich inspiriert von der Vielzahl der Einreichungen, die die Essenz unserer Marke auf so fesselnde Weise zum Ausdruck bringen. Wir gehen davon aus, dass es in diesem Jahr nicht anders sein wird. Das Paradigma hat sich längst vom verbrauchsintensiven Performance-Gedanken des 20. Jahrhunderts verschoben. Daher suchen wir nach Designideen, die diesen Wandel verkörpern.“