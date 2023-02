Für diese vollelektrischen Pkw besteht für ADAC-Mitglieder ein Preisvorteil von 300 Euro. Dieser wird auf Rückgabeschäden im Leasing angerechnet. Und: Nicht nur in puncto Lieferfähigkeit und Sonderkonditionen hat sich die Kooperation bewährt, auch der sogenannte Brandspace, in welchem das Elektroauto Polestar 2 hervorgehoben und umfassend präsentiert wird, findet Anklang bei den ADAC-Mitgliedern.

"Die bisherigen Tranchen, die von den vollelektrischen Polestar-Modellen über die ADAC-Fahrzeugwelt geordert wurden, waren meist innerhalb weniger Tage vergriffen. Dies zeugt von der rasant wachsenden Beliebtheit der Marke, der wir mit unserem Angebot entgegenkommen", so Markus Groiß, Geschäftsführer für die ADAC Fahrzeugwelt. Trotz der weiterhin angespannten Marktsituation in Sachen Verfügbarkeit von E-Autos bleibt es ein großer Vorteil der Kooperation, weiterhin schnell liefern zu können.



"Wir sind von der bisherigen Zusammenarbeit überzeugt und können es kaum erwarten, unseren Mitgliedern künftig weitere Fahrzeuge der wachsenden Modellpalette von Polestar anbieten zu können", sagt Markus Groiß. Für das Leasinggeschäft bestehen in puncto Elektroauto positive Aussichten. Wie eine Umfrage der ADAC SE ergeben hat, wird sich bei der Beschaffung privater Pkw in den nächsten drei Jahren eher die Antriebsart und nur in geringerem Maße die Finanzierungsform ändern. Elektrofahrzeuge und Leasing gehen dabei Hand in Hand.