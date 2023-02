Wenig Optimismus für die kommenden Monate versprühte auch Klaus Edelsbrunner, Obmann des Bundesgremiums Fahrzeughandel. „Auch für 2022 sehen wir eine Stagnation der Pkw-Neuzulassungszahlen und rechnen mit rund um die 240.000 Einheiten." Mit Kritik an der Politik sparte der Handelsvertreter nicht. „Die NoVA-Einführung hat die Branche schwer belastet. Immerhin ist es gelungen, die Übergangsfrist für noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge auf 1. Mai 2022 zu verlängern. Die NoVA-Einführung stellt allerdings einen Systembruch dar, da die NoVA ursprünglich als Ersatz für die Luxussteuer gegolten hat und gewerblich genutzte Transporter sind mit Sicherheit kein Luxus." Die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis der Automobilimporteure lobte er zwar, dieses Lob gilt aber nicht für alle in Österreich ansässigen Marken. „Wenig Entgegenkommen bei der Herabsetzung der Jahresziele, rückläufige Boni, Vertragskündigungen und eine Ausdünnung des Händlernetzes treffen die Branche schwer", so Edelsbrunner. Vor dem Hintergrund der Erreichung der CO2-Flottenziele würden manche OEM vorzugsweise E-Autos oder Fahrzeuge, die besonders ertragreich sind, in die Märkte liefern – unabhängig von der dort vorhandenen Nachfrage.