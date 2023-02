Peugeots „e-Lion“-Projekt soll in fünf Bereichen wirksam sein:



1. Ecosystem: Das Ecosystem von Produkten und Dienstleistungen, basiert auf den STLA Technologien;

2. Erlebnis: Das End-to-End-Kundenerlebnis, vom Laden bis zur Konnektivität;

3. Elektrik: Basiert auf 100 Prozent elektrischen Fahrzeugen – und der Verpflichtung, bis zum Jahr 2025 eine 100-Prozent-BEV-Produktpalette (Batterie-Elektrofahrzeuge) anzubieten;

4. Effizienz: Das Bestreben, die Leistung zu maximieren und den Energieverbrauch zu minimieren (12,5 kWh / 100km nach WLTP beim Peugeot e-208);

5. Umwelt: Alles mit dem Ziel der Nachhaltigkeit und der Verpflichtung von Peugeot, bis zum Jahr 2038 eine CO 2 -Neutralität zu erreichen.



Peugeot will innerhalb von zwei Jahren fünf neue elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen: e-308, e-308 SW, e-408, e-3008 und e-5008. In Österreich sind diese fünf Modelle derzeit noch nicht lieferbar. Der 308 und der 308 SW werden von einem neuen Elektromotor angetrieben, der 115 kW (156 PS) leistet und eine Reichweite von über 400 km gemäß WLTP ermöglicht. Dieses Angebot ist eine Lösung mit einer in diesem Segment führenden Effizienz und einem durchschnittlichen Energieverbrauch von 12,7 kWh.