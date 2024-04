Als Commercial Director war Brigitte Bichler mehr als sechs Jahre für Großkunden verantwortlich und trug damit maßgeblich zum Erfolgskurs von Arval Austria bei. In dieser Zeit stieg die Leasingflotte von Arval in Österreich von 5.000 auf 14.400 Fahrzeuge an. In ihrer neuen Funktion wird Brigitte Bichler mit ihrem Team das Wachstum im Segment KMU- und Privatkunden (Arval Retail) weiter vorantreiben. Neben dem Retail-Bereich verantwortet Bichler auch die Pflege von Partnerschaften – eine bedeutende Säule in der Arval Beyond Strategie. Ein weiterer Fokus ihrer neuen Agenden ist die Einführung von Arval ReLease, das Gebrauchtwagen-Leasing von Arval. „Mit Arval ReLease können Geschäfts- und Privatkunden Leasingfahrzeuge von Arval zu sehr attraktiven Konditionen leasen und dem Fahrzeug ein zweites Leben schenken“, so Arval Retail Director Brigitte Bichler. „Arval ReLease ist ideal für all jene, die eine kostengünstige Mobilitätslösung benötigen.“ Mark Evans folgt Brigitte Bichler in der Position als Corporate Sales Director nach. Evans startete vor acht Jahren seine Karriere bei Arval Austria als Business Manager im Außendienst, im Anschluss verantwortete er die strategischen Partnerschaften von Arval und die lokalen Mobilitätsprojekte. „Ich freue mich riesig auf diese neue Rolle bei Arval, und werde gemeinsam mit meinem Team das großartige Wachstum der letzten Jahre fortsetzen“, so Mark Evans.