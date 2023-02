Uwe Holzer hat zum 1. Januar 2023 die Leitung des Vertriebs an Flotten-, Direkt- und Sonderkunden bei BMW Deutschland übernommen. Er folgt damit auf Thomas von Grossmann, der in den Vorruhestand gegangen ist. Uwe Holzer war in seiner letzten Funktion für das weltweite Groß- und Sonderkundengeschäft der BMW Group verantwortlich. Zuvor hat er verschiedene Positionen im Markt Deutschland und im Vertriebsbüro Mittlerer Osten in Dubai wahrgenommen. Holzer hat vor 30 Jahren in der Niederlassung München angefangen und war dann von 2013 bis 2019 Leiter des BMW Niederlassungsverbunds Mitte. Stefan Teuchert, Leiter Markt Deutschland, freut sich: „Mit Uwe Holzer haben wir einen sehr erfahrenen Kollegen an Bord geholt, der das Geschäft von der Pike auf gelernt hat und den Markt Deutschland wie kaum ein anderer kennt.“



Ebenfalls zum 1. Januar 2023 hat Klaus Schrittenloher als Nachfolger von Christian Brandl die Leitung Vertrieb MINI Deutschland übernommen. Klaus Schrittenloher ist ein langjähriger Vertriebsprofi. Gesamthaft blickt er auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb von BMW Deutschland in unterschiedlichen Positionen zurück, darunter die Leitung der BMW und MINI Verkaufsförderung. Seit 1. April 2022 hatte Herr Schrittenloher die Funktion Leiter Vertrieb Handelsorganisation bei MINI Deutschland inne. Als Leiter Vertrieb MINI Deutschland folgt er auf Christian Brandl, der bereits seit Mai 2022 die Leitung MINI Markt Deutschland übernommen hat. Brandl betont: „Ich freue mich, mit Klaus einen sehr erfahrenen Vertriebsleiter begrüßen zu können, der den Markt Deutschland und auch besonders die Marke MINI sehr gut kennt.“