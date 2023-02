P & S steht für jahrzehntelange Branchenerfahrung. Robert Perina war bei Wiesenthal und schließlich bei Czeczelits Automegastore in Wiener Neustadt beschäftigt, zuletzt als Serviceleiter und auch als Leiter der Filiale in Neunkirchen. Alexander Sommer war jahrelang Geschäftsführer des Czeczelits Lackierzentrums ABL in Wiener Neustadt. P & S Autohaus hat unter anderem einen starken Fokus auf die Betreuung von KMU, versichern die beiden bestens ausgebildeten Führungskräfte, die nun voller Tatendrang den Sprung in die Selbständigkeit gemacht haben. Ein ausführlicher Artikel mit Fotos erscheint in der Zeitschrift "firmenwagen", Ausgabe 3/2022 im Juni.