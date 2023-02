Die Nachfrage nach Energie, insbesondere nach Strom, schwankt nicht nur im Laufe des Jahres, sondern auch im Laufe des Tages. Sogenannte Verbrauchsspitzen, wie zum Beispiel abends, werden heute durch die Produktion von thermischen Kraftwerken oder sogar durch Stromimporte abgedeckt. Erneuerbare Energiequellen sind leider unbeständig, wenn es um die Produktion von Strom geht. Hier können Speichertechnologien helfen. Die Entwicklung von Speichertechnologien zielt darauf ab, überschüssige Energie zu speichern, um sie bei hoher Nachfrage in das Netz einzuspeisen, ohne auf Lösungen zurückgreifen zu müssen, die viel CO2, zum Beispiel Kohlekraftwerke, produzieren.

Mit den erneuerbaren Energien wird die Speicherung sogar zu einer permanenten Notwendigkeit. Denn obwohl Sonnenenergie reichlich vorhanden ist und dank der Photovoltaikanlagen leicht eingesetzt werden kann, und auch die Windenergie stetig zunimmt, besteht das größte Hindernis für ihre Nutzung darin, dass sie nur zeitweilig funktionieren. Was aber, wenn kein Wind weht oder der Himmel bedeckt ist?

Durch die Speicherung in Batterien können diese Schwankungen ausgeglichen werden, ähnlich wie bei einer Reserve, die sich bei Produktionsspitzen füllt und in Flautephasen entleert. Diese Speicherung wird als "stationär" bezeichnet, wenn sie in fest installierten Batterietanks erfolgt, im Gegensatz zur mobilen Speicherung wie bei Computer- oder sogar Autobatterien. Die Renault-Marke "Mobilize" hat sich mit ihren "Advanced Battery Storage"-Lösungen, die bereits an mehreren Standorten in Frankreich und Europa eingesetzt werden, in diesem Bereich positioniert.