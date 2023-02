Die Kernaufgaben in dieser nun bekannt gegebenen Zusammenarbeit hat man wie folgt aufgeteilt: Uniqa investiert in Ladepunkte für E-Autofahrer vom Bodensee bis zum Neusiedler See. ÖAMTC übernimmt die Betreuung und Administration der neuen Infrastruktur. Da die Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch in Kilowattstunden erfolgen wird, wird die Preistransparenz noch nachvollziehbarer als bisher. Die Bezahlung soll über die einfach zu bedienende ÖAMTC-ePower-App erfolgen, mit Ladekarte oder QR-Code. Ziel der Kooperation ist eine bessere Energieeffizienz zu erreichen: „Als Uniqa bekennen wir uns zu den Pariser Klimazielen und wollen in Österreich bis 2040 klimaneutral sein“, betont René Knapp, Vorstand für Nachhaltigkeit, HR und Marke in der Uniqa Insurance Group: „Deshalb unterstützen wir den Ausbau grüner Mobilität im Rahmen unseres Maßnahmenbündels #gemeinsambessernachhaltig für mehr Energieeffizienz und Ressourcenschonung.“



Ernst Kloboucnik vom ÖAMTC ergänzt: „Als Mobilitätsclub haben wir die Bedeutung der Elektromobilität frühzeitig erkannt und entsprechendes Know-how aufgebaut. Mit ÖAMTC ePower.Business begleiten wir Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen beim Umstieg auf Elektromobilität. Je nach Wunsch unserer Partner übernehmen wir dabei die gesamte Betreuung – von der Planung, der Unterstützung bei Förderanträgen über die Errichtung der Ladepunkte bis hin zu Verrechnung und Kundensupport ist praktisch alles möglich. Dass Uniqa als eine der führenden Versicherungsgruppen Österreichs auf unsere Dienste vertraut, freut uns besonders – und ist auch ein Zeichen, dass wir mit diesem Service auf dem richtigen Weg sind.“