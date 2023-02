Im Rahmen der strategischen Ausrichtung der Pappas Gruppe ist eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit innerhalb der Kernmarken im In- und Ausland vorgesehen. Die Pappas Gruppe setzt ihr Engagement bei den Marken BMW und MINI durch den Erwerb der FM Holding AG mit Sitz in Bern und deren Betriebsgesellschaften Auto Marti und Premcars fort. Die AutoFrey GmbH (Salzburg und Kärnten) wurde bereits im Jahr 2015 und Rack Autó Kft. (Ungarn) im Vorjahr erfolgreich übernommen. Das Familienunternehmen "Auto Marti" wurde im Jahr 1848 von Jakob Rudolf Marti in Bern gegründet, der anfangs mit seinen Söhnen eine Hufschmiede betrieb. Aus der Hufschmiede entwickelte sich im Verlauf der Jahre eine Firma für Fahrzeugbau. Im Jahr 1961 erhielt die Firma Marti den Vertrag für BMW Automobile und 2009 wurde das MINI-Center in Bern eingeweiht.

Heute wird das Traditionsunternehmen in der fünften Generation durch Herrn Felix Marti sehr erfolgreich geführt und ist am Schweizer Automarkt bestens etabliert. Auto Marti ist für Vertrieb und Service der Marken BMW und MINI sowie für das Gebrauchtwagen- und Ersatzteilegeschäft verantwortlich. An den Standorten von Auto Marti in Bern-Niederwangen, Muri bei Bern und Thun sind 107 MitarbeiterInnen beschäftigt, die einen Absatz von rund 1.700 Neu- und Gebrauchtwagen pro Jahr verantworten. Als wichtigster Erfolgsfaktor für die Zukunft des Unternehmens werden alle MitarbeiterInnen von Pappas übernommen. Peter Pixner, Chief Operating Officer der Pappas Holding, freut sich über den Neuzugang: "Nicht nur der Erfolg des Autohauses, sondern auch die Firmenkultur und -strategie, die jener der Pappas Gruppe sehr ähneln, waren für die Übernahme-Entscheidung ausschlaggebend."

Felix Marti hat Vertrauen in die Pappas Holding: “Meine Mitarbeitenden waren für mich stets das wertvollste Gut im Unternehmen und die Essenz unseres langjährigen Erfolgs. Diese Werte habe ich bei Frau Pappas und Ihrer Führungscrew wiedergefunden. Auch wenn mir diese Entscheidung auf emotionaler Ebene nicht leichtgefallen ist, bin ich wirklich dankbar meine Unternehmung an die Pappas Holding übergeben zu dürfen. Die Zukunft von Auto Marti wird in den kommenden Jahren mit BMW und Pappas ein großes Potential haben, davon bin ich überzeugt." Mit dem Zusammenschluss der beiden Familienunternehmen Auto Marti und Pappas Holding ist eine weitere Konsolidierung unseres Händlernetzes in der Schweiz verbunden", sagt Paul de Courtois, Präsident und CEO der BMW (Schweiz) AG. "Dadurch werden nicht nur der Erfolg der Marke BMW und Mini, sondern auch die Arbeitsplätze an den drei Schweizer Standorten und das hohe Niveau des Kundenservices nachhaltig gesichert."