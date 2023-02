Es gibt Autos, und es gibt Kultautos. Der Opel Corsa gehört zweifellos zu Zweiteren. Wenn es ein Auto geschafft hat, bereits in sechster Generation erhältlich zu sein und noch dazu erfolgreich verkauft zu werden, dann hat das Auto offensichtlich etwas richtig gemacht. Um in der Geschichte noch weiter zurückzugehen: Der Corsa war der Nachfolger des beliebten Opel Kadett, der war ein erschwinglicher und einfacher Kleiwnagen, erdacht und gemacht für die Mobilisierung breiter Gesellschaftsschichten, zu einer Zeit, in der Autofahren noch echter Luxus war. Im Laufe der Jahrzehnte stiegen dann die Ansprüche der immer zahlungskräftigeren Kunden. Der Kadett legte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an Größe und Leistung zu und verabschiedete sich Version für Version vom Kleinwagen in Richtung Kompaktklasse. Womit sich unterhalb des klassischen Einsteigermodells der Rüsselsheimer eine Lücke auftat. Die füllt seither der Corsa.