Die heimische Leasingbranche verzeichnete in den Monaten Jänner bis Juni 2022 ein Neugeschäftsvolumen von 4,3 Milliarden Euro, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 11,3 Prozent. Das Gesamtvolumen aller 820.196 laufenden Leasingverträge in Österreich belief sich auf 25,9 Milliarden Euro.