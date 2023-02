Nach 6 Tagen, 56 Matches und 14 Golden Sets hat sich das norwegische Herrenteam um Anders Mol und Christian Sorum beim BeachVolley Nations Cup in Wien durchgesetzt. Bei den Damen sicherten sich die Schweizerinnen den Titel. Die österreichischen Teams mit den Cupra Markenbotschaftern Martin Ermacora und Moritz Pristauz erreichten bei den Herren und Damen jeweils den 4. Platz.



"Es war vor allem dank der Sportler und Sportlerinnen, des Organisationsteams und des Publikums ein beeindruckendes Event und für uns ein großer Erfolg. Rund 25.000 Besucher in diesem großartigen Stadion sprechen für sich“, so Wolfgang Wurm, Geschäftsführer Cupra und Seat Österreich - und fügt hinzu: "Die Beachvolleyball Events in Österreich verbinden positives Lebensgefühl, Emotionen mit Gänsehaut und höchste Performance, so wie die Modelle unserer Marke Cupra."



Auch Wayne Griffiths (Seat Vorstandsvorsitzender und CEO von Cupra) und Kai Vogler (Seat S.A. Vorstand für Vertrieb und Marketing) waren von der Veranstaltung und der Atmosphäre begeistert und genossen die einzigartige Stimmung am Center Court. Als besonderes Highlight haben sie gleich zwei Österreich-Premieren bei der publikumsstarken Sportveranstaltung präsentiert: zum einen mit dem Cupra UrbanRebel Racing die bislang radikalste Interpretation eines urbanen Elektroautos, dessen Markteinführung für das Jahr 2025 geplant ist - und zum anderen den auf weltweit 999 Stück limitierten Cupra Formentor VZ5 in der Sonderlackierung Taiga Grey.