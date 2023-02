Unter den Top 3-Ländern befinden sich unverändert Norwegen auf Platz 1, die Niederlande auf Platz 2 und neben Großbritannien nun auch Österreich auf dem dritten Platz. Österreich konnte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze verbessern. Grund dafür sind der starke Anstieg bei den Neuzulassungen von E-Fahrzeugen im vergangenen Jahr sowie die deutlich gestiegene Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur.

Mit 33.366 zugelassenen E-Autos in 2021 hat sich die Zahl der Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr (15.972) mehr als verdoppelt. Rein elektrische Pkw machten damit bereits 13,9 Prozent aller neuzugelassenen Autos in Österreich aus. Auch die Anzahl an öffentlich verfügbaren Ladepunkten stieg im vergangenen Jahr deutlich. Je 100 Kilometer Autobahn stehen Fahrerinnen und Fahrern bereits 115 Schnelllader zur Verfügung. Im Vergleich zu Norwegen mit 780 Schnellladern auf 100 Kilometer Autobahn besteht noch deutliches Potenzial nach oben.



"Die positive Entwicklung bei Elektrofahrzeugen ist ein wichtiger Schritt hin zur Erreichung der Klimaziele 2050, zeichnet sich der Straßenverkehr doch allein in der EU für etwa 20% der CO2-Emissionen verantwortlich. Wir sehen einen anhaltenden Trend in Richtung mehr E-Mobilität in den heimischen Fuhrparks", sagt Hessel Kaastra, Managing Director von LeasePlan Österreich.

Der EV Readiness Index – mittlerweile in der fünften Auflage erschienen – ist eine in 22 europäischen Ländern durchgeführte Studie des Flottenmanagers LeasePlan, in welcher erhoben wird, wie gut die untersuchten Länder für den Umstieg auf Elektromobilität vorbereitet sind. Der Index wird auf Basis von drei Schlüsselfaktoren ermittelt: Verbreitung von Elektrofahrzeugen, Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie die Gesamtbetriebskosten (TCO) von E-Fahrzeugen.