So vergrößert sich der erfolgreiche elektrifizierte Clan um das Coupé iV 80 sowie die Allradvariante Coupé iV 80x. Damit stehen nun insgesamt drei Antriebe zur Wahl. Die Leistungsspanne startet bei beachtlichen 204 PS im heckangetriebenen Coupé iV 80 mit einer 82-kWh-Batterie. Das Enyaq Coupé iV 80x bietet eine Systemleistung von 265 PS und nutzt wie das 299 PS starke Coupé RS iV neben der großen Batterie einen zweiten Motor an der Vorderachse, der für Allradantrieb sorgt. Dank der ausgefeilten Aerodynamik und einem hervorragenden Luftwiderstandsbeiwert ist das Coupé noch effizienter als der Enyaq iV. So ist beim Coupé je nach Ausstattung eine Reichweite von mehr als 540 km möglich. Das Modell bietet trotz der sportlichen Linienführung äußerst großzügige Platzverhältnisse und ein Kofferraumvolumen von 570 Litern. Zur Serienausstattung zählen unter anderem ein Panoramadach, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Geschwindigkeitsregelanlage mit Speedlimiter, Parksensoren vorne und hinten, eine Rückfahrkamera, Radio-Navigation mit 13“-Colour-Multitouch-Screen, kabelloses SmartLink und einige Feinheiten mehr. Das kann sich also sehen lassen! Zu haben ist das gute Stück ab 55.680 Euro in der iV-80-Variante. Die Version mit Allrad kommt auf 57.950 Euro.

Sie wollen künftig keine Neuvorstellung mehr verpassen? Dann melden Sie sich jetzt kostenlos zum Newsletter an!