Und diese kommt auch gleich mit einer weiteren Neuheit, nämlich mit der fünften Generation der Toyota-Hybridtechnologie. Aber noch ein Wort zum äußeren Erscheinungsbild – hier hat es die Familie mit einem robusten Nachwuchs zu tun. Der kraftvolle Eindruck wird durch diverse Designelemente hervorgerufen, vor allem die Front stellt das unter Beweis. Das Innenleben zeigt sich alltagstauglich und komfortabel, aber auch modern – davon zeugen das neue digitale Kombiinstrument oder das „Toyota Smart Connect“-System. Für moderne Konnektivität und ein leistungsstarkes Infotainment. Zurück zum Hybridsystem, das mit 1,8 – 140 PS – und 2,0 – 197 PS – Litern Hubraum mit Frontantrieb zu haben ist, den 2,0-Liter-Motor gibt es auf Wunsch ebenso mit dem Allradantrieb AWD-i. Abgerundet wird der Neuzugang durch diverse Sicherheitsfunktionen und Assistenzsysteme. Unter dem Begriff „T-Mate“ wurde eine breite Palette an Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen gebündelt. In der höchsten Ausstattungsversion gehört das teilautonome Advanced Park System serienmäßig dazu. Regelmäßig genutzte Parkplätze wie zum Beispiel Parkplätze zu Hause oder am Arbeitsplatz können eingespeichert werden; zudem ist das System jetzt in der Lage, vorwärts in Reihenparklücken ein- und auszuparken – praktisch, wenn man zum Beispiel am Supermarkt-Parkplatz leicht an den Kofferraum herankommen möchte. Um nur ein Highlight zu nennen. Lust bekommen? Ab 37.790 Euro ist man mit von der Corolla-Cross-Partie.

Sie wollen künftig keine Neuvorstellung mehr verpassen? Dann melden Sie sich jetzt kostenlos zum Newsletter an!