Ford bringt es auf den Punkt: „Das Design Team wollte eine überzeugende Fahrgastzelle mit den Funktionen eines Hochleistungs-Pick-ups für Offroad-Einsätze und dem Komfort und der Bequemlichkeit eines modernen Sportwagens schaffen.“ Besser kann man es nicht beschreiben. Hochwertig und komfortabel präsentiert sich das Innenleben. Praktisch noch dazu, so sind die Türverkleidungen mit leicht zu reinigendem Wildleder bezogen. Man thront perfekt auf einem bequemen Gestühl, das Lenkrad liegt gut in der Hand. Dazu gesellen sich moderne Technologien wie das 12,4 Zoll große digitale Kombi-Instrument sowie ein Touchscreen. Welcher wiederum das neueste Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford Sync 4A steuert. Beschallt werden die Insassen von einem B&O-Soundystem. Also alles vom Feinsten. So wie prinzipiell die serienmäßige Ausstattung. Denn eine 360-Grad-Kamera mit „Split-View“-Technologie zählt da genauso dazu wie eine 360-Grad-Umfeldbeleuchtung. Oder ein erweiterter Fahrspur-Assistent, ein aktiver Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion, Navigation, ein Scheinwerfer-Assistent und viele weitere Gimmicks.