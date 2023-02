Das Modell kommt sowohl in zwei Varianten – nämlich als Q8 e-tron und als Q8 Sportback e-tron – als auch mit drei Antriebsvarianten auf den Markt. Als Basismodell fungiert der Q8 50 e-tron mit 250 kW und einer Reichweite von bis zu 505 km. Darüber rangiert der Q8 55 e-tron mit 300 kW sowie einer Reichweite von bis zu 600 km. Die Speerspitze schließlich bildet der SQ8 e-tron mit einer Boostleistung von 370 kW. Hier kommt der Fahrer bis zu 513 km weit. Darüber hinaus stehen zwei Batteriegrößen zur Wahl. Erwähnenswert sind weiters die rund 40 Fahrerassistenzsysteme oder auch der „Remote Parkassistent plus“: Mit seiner Unterstützung lässt sich das Fahrzeug selbst in enge Parklücken manövrieren. Den Einparkvorgang steuert man über die myAudi-App auf dem Smartphone. Hat das Auto die Endposition erreicht, schaltet es sich automatisch ab und verriegelt die Türen. Ebenfalls per App erfolgt dann das Ausparkmanöver. Also technisch vom Feinsten und Neuesten, was der Markt zu bieten hat. Damit der Wohlfühlcharakter auch nicht zu kurz kommt, lässt das Panorama-Glasdach das Interieur noch heller wirken. Dass die verwendeten Materialien ein exzellentes Niveau aufweisen, ist selbstverständlich. Was jedoch eine explizite Erwähnung verdient, ist der Umstand, dass die Materialien aus Recyclingprozessen stammen. Vor allem recycelte PET-Flaschen kommen hier zum Einsatz. Der Audi Q8 e-tron kommt als zertifiziertes, bilanziell CO 2 -neutrales Auto auf den europäischen Markt.

