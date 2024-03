Personalia : Neuer VÖL-Präsident

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Dr. Alexander Nekolar, CFO der Porsche Bank AG, wurde bei der Mitgliederversammlung des Verbandes Österreichischer Leasing-Gesellschaften (VÖL) am 7. März 2024 in Windischgarsten einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Damit folgt er Dr. Michael Steiner nach, der die Präsidentschaft in den vergangenen Jahren innehatte.