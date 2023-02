Der neue Verbund Porsche Wien besteht aus den elf Standorten Liesing, Maria Enzersdorf, Simmering, Oberlaa, Hietzing, Tigergasse, Muthgasse, Donaustadt, Erdberg, Leopoldauerstraße und Pragerstraße. Damit bietet Porsche Inter Auto eine modernere und in der Branche wegweisende Organisation und für rund 1.200 MitarbeiterInnen einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz. Im vergangenen Jahr wurden von den Betrieben 255.000 Reparaturaufräge entgegengenommen sowie 13.500 Neu- und 7.400 Gebrauchtwagen verkauft.

„Gerade in herausfordernden und sich rasch ändernden Zeiten wie wir sie aktuell in der Autobranche erleben, ist es als Organisation besonders wichtig, mit einer klaren Ausrichtung in die Zukunft zu blicken, die Kräfte zu bündeln und Synergien sinnvoll einzusetzen“, sagt Harald Feilhauer, Geschäftsführer Porsche Inter Auto Österreich. „Mit dem neu geschaffenen Verbund Porsche Wien legen wir die Basis, um gemeinsam in eine prosperierende Zukunft zu gehen und unsere Kunden in bislang gewohnter Qualität servicieren zu können“, führt Feilhauer weiter aus.



Mit dem offiziellen Startschuss des neuen Verbundes Porsche Wien am 1. April 2022 erfolgte die übergeordnete Leitung durch die beiden Verbundsgeschäftsführer Peter Herget und Martin Märkl. Sie werden unterstützt von Alfred Rotter, Gordon Vrubel und Wolfgang Zowa, die als Geschäftsführer verbundweite Vertriebsaufgaben übernehmen. Zudem werden innerhalb des Verbundes Spartenleiter für die einzelnen Volkswagen Konzernmarken eingesetzt.