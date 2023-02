Geschäftsreisenden steht beim neuen Rosehill Foodpark im Einzugsgebiet von St. Pölten eine Business Lounge zur Verfügung, um auch unterwegs in entspannter und diskreter Atmosphäre wichtige Telefonate, E-Mails oder auch Meetings mit Geschäftspartnern zu erledigen. Kleine Reisende erwartet ein Indoor- und Outdoor-Kinderspielbereich mit ausreichend Platz für Bewegung bei langen Autofahrten. Auch Vierbeiner kommen in der eigenen Hundezone auf ihre Kosten und genießen den Auslauf gemeinsam mit Artgenossen.



"Weit über 60.000 Autos verkehren in Niederösterreich täglich auf der A1. Der neue Rosehill Foodpark wertet das Reiseerlebnis für die Autofahrerinnen und -fahrer im direkten Einzugsbereich der Landeshauptstadt St. Pölten auf", sagt Landtagsabgeordnete Doris Schmidl. "Die ansprechende und ruhige Atmosphäre bietet ein attraktives Umfeld, um die Reise erholt fortzusetzen – und ausgeruht und sicher durch den Verkehr zu kommen. Das hochwertige Multimarken-Konzept der TQSR Group schafft rund 20 neue Arbeitsplätze in der Region und fördert die lokale Wertschöpfung in St. Pölten."



Der jüngste und größte Rosehill Foodpark deckt einen Großteil seines Energiebedarfs durch eine Photovoltaikanlage. Um Papier einzusparen, wählen und bestellen die Gäste einen Großteil ihrer Speisen und Getränke auf digitalen Displays. Die offene, weitläufige und moderne Architektur erfüllt nicht nur hohe Ansprüche an zeitgemäße Ästhetik, sondern reduziert durch den Einsatz innovativer Materialien den Klimatisierungsbedarf und trägt damit zum niedrigen Energieverbrauch der neuen Erholungsoase an der Autobahn A1 bei.

"Im Rosehill Foodpark begrüßen wir täglich Gäste aus aller Welt. Das wegweisende Multimarken-Konzept bietet uns die Möglichkeit, fast alle kulinarischen Vorlieben im ansprechenden Ambiente zu bedienen und Gästen jeder Herkunft einen schönen und erholsamen Aufenthalt zu bieten. Mit dem progressiven Konzept der Reisegastronomie wollen wir die Erwartungen unserer Gäste übertreffen und täglich mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen, das sich deutlich von der hochpreisigen Monotonie anderer Anbieter entlang von Österreichs Straßen abhebt“, betont Graf.