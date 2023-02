Nikolaus Menches übernimmt die Geschäftsführung von Dr. Bastian Grühn, der bei der Autoscout24 Gruppe auf globaler Ebene die Funktion Sales Strategy & Operations leitet. Menches bringt durch seine Tätigkeit bei der Auto1 Group Kompetenz im Online-Autohandel mit und verfügt über langjährige Erfahrung im Online-Plattform-Business, unter anderem bei ImmobilienScout24 und GoStudent. Menches hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für Nutzer permanent weiterzuentwickeln und Autohändler in turbulenten Zeiten bestmöglich zu unterstützen. In seiner Rolle als Geschäftsführer wird Menches das gesamte operative Geschäft von AutoScout24 in Österreich gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer und Vertriebsleiter Alexander Vysek verantworten.