Wer klimafreundlich mit der Bahn in seinen Österreich-Urlaub fährt, möchte aber, einmal angekommen, mobil sein, um Tagesauflüge zu unternehmen oder die Landschaft zu entdecken. Nicht zuletzt die steigenden Spritpreise und die zunehmende Knappheit am Automarkt werden diesen Trend in den nächsten Monaten weiter verstärken. Das österreichische Unternehmen Smartmove bietet nun eine Lösung, die Hotels oder ganze Tourismusregionen zu Carsharing-Anbietern werden lässt, um vor Ort ein individuelles Mobilitätsangebot zu schaffen.



„Durch die intelligente Auslastung eines bestehenden Autos können bis zu vier Neuanmeldungen vermieden werden. Der zusätzliche Service ist nicht nur ein klarer Wettbewerbsvorteil, sondern schont auch die Umwelt“, fasst Smartmove-Geschäftsführer Florian Löschenberger zusammen.



Bestehende Fuhrparks werden durch den Einbau eines Sharing-Kits an die innovative Web-Plattform von Smartmove angebunden und können zentral vom Hotel oder der Tourismusregion verwaltet werden. Dabei wird kein Unterschied zwischen klassischen Verbrennern und modernen E-Autos gemacht. Mittels App können die Gäste nach einmaliger Registrierung die Autos für den gewünschten Zeitraum schon im Vorfeld reservieren oder spontan ein ungenutztes Auto für einen Ausflug buchen.



Das Tool ist nicht auf einzelne Tourismusbetriebe beschränkt. Mehrere Häuser können sich zusammenschließen und gemeinsam eine Flotte aufbauen. Durch die wegweisende Technologie können die Autos optimal genutzt und ausgelastet werden, wodurch sich bei steigendem Serviceangebot die Stehzeiten drastisch reduzieren. Auch Mitarbeiter profitieren vom smarten Fuhrparkmanagement.