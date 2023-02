Seit Juni 2021 hat die Banner Gruppe den neuen Produktionsstandort für ihre Business Unit Energy Solutions, der am 8. April offiziell eröffnet wurde. Dabei öffnet sich der österreichische Batteriespezialist auch neuen Technologien und bietet unter anderem Energiespeicherlösungen für kritische Infrastrukturen an. Vor diesem Hintergrund hat Banner aktuell zehn Millionen Euro in seinen neuen Standort Thalheim bei Wels investiert. Am neuen Standort sind vorerst 25 Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Banner hat sich bei der Wahl des zusätzlichen Firmenareals bewusst gegen eine neue Bodenversiegelung und für die Übernahme eines bestehenden Betriebsgeländes entschieden. Darüber hinaus wird die Beheizung von Öl- auf Fernwärme und die Beleuchtung durchgängig auf LED-Lampen umgestellt. "Wir entsprechen damit auch unseren Umwelt- und Nachhaltigkeitsbemühungen, die wir an all unseren Standorten forcieren", so Andreas Bawart, kaufmännischer Geschäftsführer der Banner Gruppe.