Die Smartphone-App "Parkbuddy" ist eine neue webbasierte Parkplatz-Vermittlungsplattform aus Österreich. Dahinter steckt ein IT-Start-up aus dem dritten Wiener Gemeindebezirk. Nach einer kostenlosen Registrierung kann jeder User entweder Parkplätze suchen und buchen oder seinen eigenen Park- oder Garagenplatz für andere zur Verfügung stellen. Die Suche der Stellplätze erfolgt einfach und intuitiv mit Straßennamen und einer Straßenkarte, wie man sie von Suchmaschinen und Routenplanern gewohnt ist. Die ausgeklügelte technische Umsetzung im Hintergrund sorgt dafür, dass man mit wenigen Klicks seinen Platz zu bestimmten Zeiten reservieren kann. Die einheitlichen Kosten mit 1,50 Euro pro Stunde für Outdoor- oder Garagenplatz sind zusätzlicher Anreiz, die Plattform zu nutzen. Zahlbar selbstverständlich ebenfalls online mit wenigen Klicks.

In Österreichs Städten gibt es zu Bürozeiten und an Wochenenden tausende leerstehende Privatparkplätze, reserviert ausschließlich für deren Eigentümer. Gleichzeitig suchen immer mehr Autofahrer nach kurzfristigen Abstellmöglichkeiten – sei es für kurze Stopps, Einkäufe oder für Besuche bei Freunden. Das zeitaufwendige Suchen samt bekanntem "Gassenrundenfahren" sind eine zusätzliche Belastung für den Stadtverkehr und erhöhen die Feinstaubbelastung unnötig. "Parkbuddy" schafft hier die Möglichkeit, die Parkplatzsituation zu verbessern und die Ressource Auto besser zu nutzen – bei gleichzeitiger Entlastung der Umwelt.

Man weiß in der Regel, wann der eigene Stellplatz belegt ist und zu welchen Zeiten ein anderes Auto problemlos darauf parken könnte. Für die freien Stunden bietet man über die Online-Plattform den Parkplatz zur Nutzung an. Danach kümmert sich "Parkbuddy" um den Rest, selbst wenn die gebuchte Parkzeit überschritten wird. Pro Stunde erhält der Vermieter 1,00 Euro als sogenannte "Parkbuddy Coins". Sobald man 40 dieser Coins auf seinem Konto hat, wird der Betrag von 40 Euro auf das Bankkonto des Vermieters ausbezahlt. Gestartet wird das Projekt ab sofort in Wien, Graz und Klagenfurt, danach erfolgt die Ausweitung auf ganz Österreich.