Catharina Fischer übernimmt mit Anfang Februar die Marketing- und PR-Leitung für die Marke Mitsubishi Motors in Österreich. Mit ihrem fundierten Fachwissen im Bereich der Kommunikation und der gesammelten Branchenerfahrung im Automobilsektor wird Fischer in Zukunft alle strategischen und operativen Marketing- und PR-Aktivitäten bei der Denzel Autoimport GmbH steuern. Nach ihrem Medien und Kommunikationsstudium startete Catharina Fischer ihre berufliche Laufbahn 2017 bei FCA Austria. Dort war sie bis 2020 für die italienischen Marken Fiat und Abarth zuständig und konzipierte Marketingkonzepte und Werbeaktivitäten. Nach ihrem internen Wechsel zu den Marken Alfa Romeo und Jeep war sie zuletzt als Marketing Team Lead tätig und verantwortete das Brand Marketing Jeep. Sie blickt damit auf 5 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche zurück.

Seyla Hodzic (26) war seit 2017 für Mitsubishi Motors Österreich tätig und hat 2020 die Position als Marketing-Managerin übernommen. Michael Ellies (30) hat 2019 als PR-Manager bei der Denzel Autoimport GmbH begonnen und war für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der traditionsreichen Marke zuständig. Seit Jänner 2021 hatten die beiden eine Doppelfunktion inne. Sie waren an der gelungenen Einführung der neuen Marken MG Motor und Maxus Motors in Österreich erheblich beteiligt. Ab sofort werden sich die beiden ausschließlich um den weiteren Erfolg der Asia Car Import Austria GmbH kümmern und ihre Mitsubishi Motors Agenden an Catharina Fischer übergeben.