Am Stand von ams Osram in Halle B4.279 erleben die Besucher, wie das Unternehmen Sensoren und Emitter kombiniert, um fortschrittliche optische Systeme für seine Kunden zu schaffen. Die hochmodernen Technologien, Lösungen und Systeme, die auf der electronica 2022 zu sehen sind, holen Informationen aus der Umwelt ans Licht und ermöglichen es Kunden in den Bereichen Industrie, Automotive und Mobilität, Wearables, Pflanzenzucht und Medizintechnik, Lösungen zu entwickeln, die unser aller Leben verbessern. "Die Kunden kennen ams Osram als zuverlässigen Partner für die Entwicklung beispielloser, hochwertiger optischer Innovationen. Die electronica ist die perfekte Gelegenheit, unsere miniaturisierten Lösungen für Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung zu erleben, die herausragende Leistung und Effizienz bieten", sagt Pierre Laboisse, EVP Global Sales and Marketing bei ams Osram.

Zu den Highlights von ams Osram gehören im Bereich Automotive und Mobilität:Die dynamische Frontbeleuchtung – mit mehr als 25.000 individuell ansteuerbaren Pixeln bringt Eviyos blendfreie Projektionen in HD-Qualität auf die Straße und ermöglicht die Projektion von zugelassenen Warnschildern. Weiters das 3D-Fahrerüberwachungssystem im Fahrzeuginnenraum, das auf fortschrittlichen Infrarotemittern und Bildsensoren basiert und Smart Eye-Software zur Erkennung von Situationen wie Ablenkung oder Übermüdung des Fahrers integriert. Hinsichtlich Innenbeleuchtung die neue Osire E5515 LED mit seitlich abstrahlenden RGB-LED in dünnen intelligenten Strukturen, die in einem innovativen In-Mold-Verfahren hergestellt werden und für den Einsatz in der IMSE-Technologie von TactoTek validiert wurden. Und für die Außenbeleuchtung in nur 5 mm tiefes Rücklichtsystem über die gesamte Fahrzeugbreite, basierend auf seitlich abstrahlenden Synios P1515 LEDs.