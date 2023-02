Nach Erfüllung seines dreijährigen Vertrages wird sich Forstinger-Geschäftsführer Thomas Körpert neuen Projekten widmen. "Nach einer erfolgreichen Funktionsperiode als Geschäftsführer, die der Modernisierung von Forstinger gewidmet war, sind nun die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt." Die Elektromobilität stand im Fokus der Neuausrichtung, dazu wurde das Produktsortiment modernisiert und mit Markenartikeln ergänzt. Ebenso wurden die Zentrale und das Lager in den Zukunftspark nach Tulln verlegt und eine neue Digitalisierungsstrategie aufgesetzt.



Unter der Geschäftsführung von Thomas Körpert entwickelte sich das Unternehmen hin zum umfassenden Begleiter rund um das Thema Mobilität. Mittlerweile reicht es weit über alles rund ums Auto hinaus – heute sind Kindersitze, Fahrräder, Motorräder, E-Bikes & E-Scooter ebenfalls bei Forstinger erhältlich. In den 86 Forstinger KFZ-Werkstätten wird das Angebot entsprechend dem Sortiment weiter ausgebaut. Mit diesem One-Stop-Shop Konzept macht Forstinger seine KundInnen "Ready To Drive".