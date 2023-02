Das Modell sieht vor, dass share me pro bezahlter Transporter-Buchung eine Stunde Mobilität an einen am Programm teilnehmenden gemeinnützigen Verein, an aufstrebende Künstler oder Jungunternehmer spendet. So wird jeder Umzug, Großeinkauf oder Transport von Gegenständen, die nicht in einen herkömmlichen Kofferraum passen, zur guten Tat. Je nach Bedarf stehen vier Transportermodelle in den Kategorien Mini bis Jumbo tagesaktuell bereits ab einer Stunde um 17,90 Euro zur Miete zur Verfügung. Dabei gilt: je länger der Mietzeitraum, umso günstiger der Tarif. Er reduziert sich im Wochenabo beispielsweise um 16 Prozent und im Monatsabo um bis zu 64 Prozent.