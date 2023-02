Ab sofort werden über 50 neue E-Carsharing Standorte aus der Kooperation der Wiener Linien mit sharetoo betrieben. Seit Anfang September stehen bereits die ersten 50 E-Autos (Škoda Enyaq iV und Cupra Born) rund um die Uhr zur Verfügung, 2023 wird stufenweise ausgebaut. Insgesamt 100 E-Autos kommen auf Wiens Straßen.

"Ich freue mich sehr, dass sharetoo mit den neuesten E-Fahrzeugen des Volkswagenkonzerns und modernster Carsharing Technik zur Erweiterung des Mobilitätsangebots in Wien beitragen wird", so Hannes Maurer, CEO der Porsche Bank, die letztes Jahr sharetoo in Wien etabliert hat und ergänzt: "Der größte Benefit aus der Kooperation mit sharetoo ist die Möglichkeit für alle unsere Fahrgäste eine Verbindung zwischen dem Öffentlichen Personennahverkehr und der Individualmobilität herzustellen und das auch noch mit E-Antrieb."



Der Mobilitätsmix zwischen Öffis und Carsharing ist leicht und garantiert volle Flexibilität: Von Minuten bis zu einer Woche ist alles möglich und wird gerne flexibel genutzt. "Mit dem dichten und günstigen Öffi-Netz kombiniert mit den flächendeckenden und umweltfreundlichen Sharing-Angeboten, ist ganz Wien schnell und sicher erreichbar“ lobt das Angebot auch Peter Hanke, Stadtrat der Stadt Wien. Die Fahrzeuge sind in mehreren Kategorien buchbar: Kleinwägen und Komfortwägen stehen bereits jetzt zur Verfügung, ab 2023 werden auch Transporter und Vans in die WienMobil Auto Flotte aufgenommen. Damit steht für jedes Bedürfnis das richtige Fahrzeug zur Verfügung – stets emissionsfrei dank E-Antrieb.