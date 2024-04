Geschäftsführer Heimo Egger: „Mit der Neuausrichtung des Verkaufsteams schaffen wir eine noch effektivere und schlagkräftigere Struktur im Sales-Bereich, mit der wir neue Chancen erschließen und unsere Leistungsfähigkeit weiter steigern. Gleichzeitig können unsere Partner weiterhin auf Kontinuität und unsere langjährige Erfahrung bauen, was im Hinblick auf die Produktoffensive der nächsten Jahre besonders wichtig ist. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass unsere Marke „Crafted in Japan“ am Point of Sale noch besser sichtbar und erlebbar wird!“



Mazda Austria arbeitet vom Unternehmenssitz in Klagenfurt aus mit einem Netzwerk von über 100 Händlern und Service-Partnern in ganz Österreich. Für 2024 erwartet Mazda eine Marktentwicklung von rund 250.000 PKW-Neuzulassungen, ein Wachstum gegenüber 2023. Der Marktanteil von Mazda soll auf 3% steigen, getrieben nicht zuletzt vom Verkaufsstart eines neuen Modells. Die Mazda Austria GmbH ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten Mazda Corporation mit Sitz in Hiroshima, Japan.