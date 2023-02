Befragt wurden über 7.500 Entscheidungsträger in 26 Ländern, darunter 300 aus Österreich. Die Mehrheit der Befragten in Österreich (97%) erwartet, dass ihr Fuhrpark in den nächsten drei Jahren stabil bleibt oder sogar weiter ausgebaut wird. Home Office hat für 96 Prozent keinen Einfluss auf die Mobilitätspolitik und die Car Policy der Unternehmen gehabt. Was sich verändert hat, ist die Behaltedauer der Firmenfahrzeuge. Lag der Durchschnitt 2021 bei viereinhalb Jahren, so sind es derzeit über sechs Jahre. Lieferengpässe und Halbleiterknappheit führen auch dazu, dass Unternehmen die Erneuerung ihrer Flotte hinausschieben. "Trotz Pandemie und wirtschaftlicher Turbulenzen erweisen sich Firmenflotten als widerstandsfähig", sagt Gregor Bilik, Geschäftsführer von Arval Austria. „In Österreich nehmen vor allem grüne Fuhrparks Fahrt auf."