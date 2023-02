Was die Studie klar hervorbringt: Heavy User von Mobilitäts-Apps sind 18- bis 29-Jährige und Wienerinnen und Wiener: 4 von 10 Jüngeren lassen sich zumindest wöchentlich den optimalen Verkehrsmittelmix von einer App vorschlagen. Unter den über 30-Jährigen nutzt nur ein Fünftel smarte Helfer in Form von Apps. Im Bundesländervergleich sind die Wienerinnen und Wiener Vielnutzer (36 Prozent). In den östlichen (20 Prozent)und den westlichen Bundesländern (23 Prozent) sind es deutlich weniger.