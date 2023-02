DKV Mobility, eine führende europäische B2B-Plattform für On-the-Road Paymentlösungen, baut ihr Mobile Payment Akzeptanznetz konsequent aus. Mit der Bezahlfunktion DKV APP&GO innerhalb der DKV Mobility App können DKV Mobility Kunden ab sofort auch an über 500 Tankstellen der Marken Esso, Texaco und Firezone in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden ihre Tankvorgänge per Smartphone abrechnen, die von der EG Group mit Sitz in Breda (Niederlande) betrieben werden, einem der weltweit führenden unabhängigen Anbieter im Lebensmitteleinzelhandel, Foodservice- und Kraftstoffsektor.



„Durch unsere Kooperation mit EG können wir starke Kraftstoffmarken wie Esso und Texaco in unser Mobile Payment Netzwerk aufnehmen“, sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. „Damit gehen wir den nächsten Schritt in einer bereits bestehenden und erfolgreichen Partnerschaft und können unseren Kunden eine einfache und effiziente Möglichkeit bieten, ihre Tankvorgänge per Smartphone abzurechnen.



„Die EG Group ist stolz auf die erneute Zusammenarbeit mit DKVMobility. Diese bietet unseren Kunden in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg großen Komfort: mobiles Bezahlen ist schnell, kontaktlos und sicher. Man muss nicht aus dem Auto aussteigen (wenn DKV Euro Service man das nicht möchte) und kann den Tankvorgang über die DKV Mobility App abwickeln. Das Bezahlen per Smartphone ist eine der neuesten Technologien in der Welt des Tankens, und auch die Tankstellen der EG Group müssen mit diesen neuen Initiativen Schritt halten. Wir freuen uns daher, dass dieses Projekt bald in Betrieb gehen wird“, sagt Laurent Grobet (Country Manager Benelux, EG Group). Die Bezahlfunktion DKV APP&GO ist an über 3.000 Tankstellen in Österreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, Luxemburg und den Niederlanden verfügbar.